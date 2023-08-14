Сломана ключица: парень на электросамокате травмировал няню с младенцем и уехал

В центре Краснодара парень на электросамокат сбил няню с десятимесячным младенцем и скрылся. Ребенок и женщина получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все произошло на пешеходном переходе поздно вечером 12 августа. Няня с грудничком была на перекрестке улиц Красной и Карасунской. Когда загорелся зеленый свет, то женщина пошла вперед, но в какой-то момент в нее на большой скорости влетел парень на электросамокате.

Пострадавшие получили различные травмы – малыш сломал ключицу и ушиб руку, а няня повредила плечо, шею и голову. Им понадобилась помощь врачей. Молодой человек скрылся с места, где произошла авария. Полицейские занимаются его поисками.

Ранее мы писали о том, как жительница Краснодарского края обратилась в один из травмпунктов Северной столицы после выяснения отношений с возлюбленным — молодой человек избил девушку из-за обиды. Ему не понравилось, что вторая половинка недостаточно сопереживает ему после падения с самоката.

Еще одна история произошла в Кургане. Там мужчина схватил за шею 12-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Она упала и сломала позвоночник, а сам инцидент попал на видео. На кадрах зафиксировано, как школьница едет на самокате мимо школы. По встречному пути к ней приближались двое неизвестных, один из них мужчина. Когда девочка доехала до них, один незнакомец схватил ее за шею. В результате ребенок отлетел на асфальт и ударился головой.