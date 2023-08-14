В Шелехове водитель-подросток сбил 12-летнюю девочку и проехался по ней

В Шелехове 17-летний парень, находясь за рулем автомобиля, сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. После случившейся аварии подросток проехался по пострадавшей и скрылся. Однако через время он лично явился в полицейский участок и во всем сознался. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Как стало известно источнику, в результате ДТП ребенок получил не смертельные травмы. С места происшествия на улице Орловских Комсомольцев школьницу доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, так как девочка отделалась лишь ссадинами и ушибами. После их обработки пострадавшую отпустили домой.

Второй же участник аварии первое время скрывался от правосудия. В ходе расследования полиция нашла его машину и установила личность водителя, но искать его не пришлось. Подросток вскоре сам явился в повинной. Он признался, что растерялся, сбив ребенка, поэтому и уехал.

Отметим, что юноша сел за руль автомобиля, будучи без прав. На данный момент машина была установлена на арестплощадке. Выясняется степень вины каждого из участников ДТП.

Ранее в Ленобласти госпитализировали двухлетнюю девочку, отравившуюся на даче ядовитым грибом. Сейчас она находится в реанимации.