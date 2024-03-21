В Петербурге мужчина надругался над двумя третьеклассницами, возбуждено дело

В Санкт-Петербурге 57-летний мужчина надругался над двумя третьеклассницами. Известно, что ранее он был осужден за аналогичное преступление. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратилась мама одной из пострадавших. Она рассказала, что неизвестный изнасиловал ее девятилетнюю дочь, а также ее подругу. Это произошло на улице Остроумова.

В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что совершить преступление мог уже ранее судимый за педофилию россиянин. В 2018 году ему дали 2 года лишения свободы. Известно, что он наблюдался у психиатра-сексолога.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти отец изнасиловал шестилетнего сына в туалете торгового центра. Об этом узнала мать мальчика и обратилась в полицию. По ее словам, на тот момент именно мужчина занимался воспитанием ребенка.

Также недавно стало известно, что в США учительница изнасиловала 12-летнего школьника и забеременела от него.