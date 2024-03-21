В Ленобласти отец надругался над 6-летним сыном в туалете торгового центра

В Ленинградской области мужчина надругался над шестилетним сыном в туалете торгового центра. Подозреваемого в совершенном преступлении уже задержали. Об этом сообщает 78.ru.

Как стало известно, изнасилование ребенка произошло еще в декабре 2023 года. 40-летний отец посетил ТЦ в городе Кингисепп вместе с маленьким сыном. В какой-то момент он завел мальчика в общественный туалет, где и стал приставать.

О надругательстве узнала мама несовершеннолетнего, но только спустя время. 16 февраля она обратилась в полицию и сообщила о действиях отца ребенка. По ее словам, на тот момент именно он занимался его воспитанием.

20 марта подозреваемого задержали, доставили в отдел и допросили. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Москве задержали охранника школы по подозрению в домогательствах. Сообщалось, что он обменивался телефонами с ученицами и вел с ними переписки.