Учительница изнасиловала 12-летнего школьника и забеременела от него

В США учительницу обвиняют в растлении 12-летнего школьника. 38-летняя женщина сначала совершила насилие над ребенком, а затем стала утверждать, что беременна от него. Об этом сообщает WMC.

По данным источника, американку задержали в начале сентября 2023 года по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего. Следствие предполагает, что она еще в 2021 году пригласила к себе мальчика и надругалась над ним. Выйдя под залог, женщина довольно быстро вновь вышла на связь с учеником. Она угрожала ему с неизвестного номера и писала, что будет воспитывать их ребенка сама.

Когда правоохранители узнали о новой переписке, педагог вновь была задержана. На сегодняшний день ей предъявлены обвинения в 23 преступлениях, среди которых изнасилование ребенка, растление несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, давление на свидетеля и другие.

Ранее в Ленобласти школьница заявила о надругательстве дворника. Она утверждает, что мужчина приставал к ней во время ночевки у подруги. По ее словам, сначала россиянин напоил ее, а затем полез к ней под одеяло.