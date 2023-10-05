В Петербурге мужчина лишился яхты из-за долга по алиментам в 380 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге мужчина лишился яхты из-за долга по алиментам в 380 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По информации источника, местный житель накопил долг по алиментам почти в 400 тысяч рублей. Сообщается, что 53-летний мужчина на протяжении 19 месяцев не выплачивал средства на содержание сына.

Судебные приставы выяснили, что в его собственности имеется яхта, находящаяся на территории специализированного клуба. Они посетили форт «Константин», обнаружили имущество и составили акт описи и ареста. После проведения оценки яхту реализуют в счет погашения долга.

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