Превратили размеренную жизнь в ад: коллекторы угрожали семье убийством из-за долга в 7 тысяч рублей

Жительница Нижнеилимского района Иркутской области Наталья рассказала журналистам о преследовании со стороны коллекторов. Женщине и ее семье угрожали убийством из-за долга в 7 тысяч рублей, передает kp.ru.

Наталья набрала кредитов и займов на более чем на 2 миллиона рублей, попавшись на удочку мошенников. Они обещали женщине почти моментальный заработок на криптовалюте, а в итоге загнали ее в серьезные долги.

Постепенно набежавшую сумму пришлось гасить. И если раньше проблемы Наталье создавали мошенники, то теперь терроризировать сибирячку принялись коллекторы. По словам женщины, ей и семье угрожали убийством даже из-за долга в 7 тысяч рублей. Кроме того, они обещали «прославить» жительницу Иркутской области на весь регион.

Устав от постоянных угроз, женщина обратилась в прокуратуру. В итоге ад для Натальи закончился. Коллекторов признали виновными в нарушении законодательства и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Ранее в Свердловской области коллектор раздел 14-летнюю школьницу догола и заставил извиняться перед наркоторговцами. Мужчина снимал происходящее на камеру.