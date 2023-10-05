В Петербурге неизвестные отрубили палец пластическому хирургу Константину Матвееву

В Санкт-Петербурге неизвестные отрезали палец пластическому хирургу Константину Матвееву. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Константин Матвеев — челюстно-лицевой хирург, специализирующийся на ринопластике. По информации источника, осенью 2023 года неизвестные напали на врача и отрубили ему палец. Подобное сообщение подтвердил его коллега Владимир Плахотин.

«Понятно, что ему не просто так отрубили палец. Это только начало…», — высказался Владимир.

На данный момент нет информации о нападавших и о причинах их поступка. Матвеев находится в шоковом состоянии и отказывается от общения с журналистами.

Известно, что произошедшую ситуацию активно обсуждают в мире пластической хирургии. Особенно это актуально на фоне скандала с Тимуром Хайдаровым. Напомним, что сперва певицы Слава и Любовь Успенская заявили о непрофессионализме врача. Затем их поддержали десятки недовольных женщин. После этого Тимуру стали поступать угрозы. Теперь Хайдаров ходит только в сопровождении охраны.

Ранее мы писали о том, что хирург Александр Вдовин пожаловался на боли в коленях после операции у Хайдарова. Подробности смотрите в этой статье.