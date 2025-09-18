В Петербурге мужчина ковырял в носу накладным ногтем жены и попал в больницу

В Санкт-Петербурге мужчина, который работает сантехником, попал в больницу с накладным ногтем его супруги в носу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

27-летний житель Северной столицы был экстренно госпитализирован с колото-резанными ранами носа. Выяснилось, что пострадавший ковырялся там накладным ногтем жены. До этого у него у самого был длинный ноготь на мизинце, но супруга заставила его состричь.

Все попытки самостоятельно извлечь застрявший предмет из ноздри не увенчались успехом. Паре пришлось обращаться за помощью к врачам. В больнице медикам в итоге удалось достать ноготь. Но сантехнику еще предстоит лечить раны в течение примерно месяца.

