Подскочила температура и появился озноб: семья из России подхватила смертельно опасную малярию на отдыхе в ЮАР

Российским туристам пришлось задержаться на отдыхе в ЮАР из-за смертельно опасной малярии. Семья граждан РФ подхватила болезнь на отдыхе в африканской стране, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пара с ребенком заболела на следующий день после морской экскурсии. Туристы обнаружили на своем еле комариные укусы, а затем у них подскочила температура и появился озноб. Местный врач подтвердил у россиян малярию.

Глава семейства, когда узнал о заболевании, то захотел сразу же вернуться в Москву, однако другие отдыхающие соотечественники его отговорили. Они рассказали, что у малярии инкубационный период до месяца, а в России нет тех лекарств, которые могут вылечить ее.

Сейчас у членов семейства проявляются лишь остаточные явления болезни. Их лечащий врач предупредил, что существует повторный риск инфицирования тропической малярией, которая может быть смертельной, если не сделать прививку.

