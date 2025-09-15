Иностранца, откусившего ухо мужчине, лишили российского гражданства

30-летнего иностранца лишили гражданства РФ после того, как он откусил ухо мужчине в драке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Иностранец приехал в город Свободный Амурской области несколько лет назад. Мужчина создал банду из мигрантов и стал вымогать деньги у населения и «крышевать» бизнес.

По информации источника, он вел роскошный образ жизни, ездил на дорогих иномарках. В конце 2024 года вместе с родственником устроил потасовку в кафе. Один из оппонентов в ходе конфликта потерял часть уха.

Виновников драки посадили в СИЗО. По данным источника, сейчас иностранца лишили гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что в Греции мигрант из Сирии откусил часть уха туристу из Израиля. Происшествие случилось, когда тот заступился за жену.