15 сентября 2025
Иностранца, откусившего ухо мужчине, лишили российского гражданства
30-летнего иностранца лишили гражданства РФ после того, как он откусил ухо мужчине в драке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Иностранец приехал в город Свободный Амурской области несколько лет назад. Мужчина создал банду из мигрантов и стал вымогать деньги у населения и «крышевать» бизнес.
По информации источника, он вел роскошный образ жизни, ездил на дорогих иномарках. В конце 2024 года вместе с родственником устроил потасовку в кафе. Один из оппонентов в ходе конфликта потерял часть уха.
Виновников драки посадили в СИЗО. По данным источника, сейчас иностранца лишили гражданства РФ.
