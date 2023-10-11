В Петербурге мошенники продают пенсионерам таблетки «от смерти» за 2500 евро

В Санкт-Петербурге мошенники продают пенсионерам таблетки «от смерти» за 2500 евро. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, в северной столице сразу две пенсионерки пострадали от действий злоумышленников. Одной из них позвонил неизвестный и представился главврачом поликлиники. Мужчина заявил, что 78-летней пенсионерке нужно срочное лечение. Для этого ей необходимо купить таблетки за 2500 евро. Местная жительница согласилась на условия, и через несколько часов курьер принес ей «лекарства».

Вторую потерпевшую развели на 860 тысяч рублей. Женщины попросили привлечь мошенников к уголовной ответственности. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Ранее мы писали о том, что в Москве мошенники оставили пенсионерку без дома и 12 миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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