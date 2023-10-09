В Москве мошенники оставили пенсионерку без дома и 12 миллионов рублей

В Москве мошенники развели пожилую женщину на 12 миллионов рублей и две квартиры. Теперь пенсионерке негде жить, ночует она у друзей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В марте этого года жительнице столицы позвонил подставной сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Он передал женщине, что на ее имя кто-то оформил кредит, и предложил ей отправить часть сбережений на другой счет в целях безопасности.

Сначала аферисты попросили жертву перечислить 100 тысяч рублей, а через пару дней ей рассказали об очередном кредите и потребовали еще 100 тысяч. Спустя некоторое время злоумышленники снова позвонили пенсионерке и предложили снять все оставшиеся сбережения, а потом и вовсе сообщили, что квартира женщины выставлена на продажу.

По словам мошенников, чтобы вернуть недвижимость, москвичке необходимо было самой продать жилье и отправить вырученные деньги на тот же счет. Еще через время пожилую женщину убедили в том, что на продажу кто-то выставил ее вторую квартиру в Лобне.

Так пенсионерку разводили около полугода. В какой-то момент она все же заметила, что деньги с «безопасного счета» не вернулись, и обратилась в полицию.

Ранее мы писали, что десятилетний мальчик отдал всю заначку родителей мошенникам. Преступники убедили ребенка, что его мать попала в серьезную аварию, и попросили срочно найти средства на лечение.