В Петербурге мигрант изнасиловал 78-летнюю пенсионерку

В Санкт-Петербурге мигранта задержали после изнасилования 78-летней пенсионерки. О произошедшем рассказал сын женщины.

Петербуржец рассказал, что над его мамой надругался ее знакомый — 33-летний мужчина, не состоящий на миграционном учете. Все произошло в квартире пожилой женщины на Комендантском проспекте, пишет Фонтанка.

Иностранца задержали и поместили в камеру. Пока на него составили протокол о нарушении пребывания в России.

Похожий случай ранее произошел в Подмосковье, где бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал 72-летнюю пенсионерку.

Также мы писали, что мужчина изнасиловал шестиклассницу на проселочной дороге в автомобиле в Подмосковье. Днем школьница шла по дороге в дачном поселке недалеко от Мытищ. Там ей повстречался некий мужчина на черном седане. Незнакомец стал угрожать девочке, а потом и вовсе затащил ее в машину, где совершил в отношении нее противоправные действия.