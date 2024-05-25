Грозит до 20 лет колонии: мужчина изнасиловал шестиклассницу на проселочной дороге в автомобиле

Суд арестовал жителя Московской области, который подозревается в изнасиловании шестиклассницы. Пострадавшая девочка рассказала о случившемся родителям, а они, в свою очередь, обратились за помощью в полицию, передает Life.ru co ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, накануне, 24 мая, днем школьница шла по дороге в дачном поселке недалеко от Мытищ. Там ей повстречался некий мужчина на черном седане. Незнакомец стал угрожать девочке, а потом и вовсе затащил ее в машину, где впоследствии изнасиловал.

Вернувшись домой, несовершеннолетняя рассказала обо все родителям. Через некоторое время предполагаемого педофила задержали. Следующие два месяца он проведет в СИЗО. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Подмосковье бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал 72-летнюю женщину. Он работал правоохранителем на родине.