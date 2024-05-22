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Опубликовано 22 мая 2024, 19:58
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В Подмосковье бывший полицейский изнасиловал 72-летнюю пенсионерку

В Подмосковье бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал 72-летнюю женщину.
В Подмосковье бывший полицейский изнасиловал 72-летнюю пенсионерку

© Freepik

В Подмосковье уроженец Таджикистана изнасиловал овдовевшую 72-летнюю пенсионерку. Выяснилось, что на родине мужчина 10 лет работал в полиции.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

39-летний мужчина познакомился с пенсионеркой в Пущине, подрабатывая разнорабочим. Они стали общаться, знакомый заходил в гости.

В один из визитов мужчина заявил об отсутствии личной жизни. Пенсионерка посоветовала ему познакомиться с девушкой. Но тот заявил, что любит женщин постарше, и взяв нож, под угрозой расправы изнасиловал знакомую, после чего ушел.

Пенсионерка обратилась в полицию, мужчину задержали. Он сознался в преступлении, возбуждено уголовное дело. При этом после изнасилования он успел устроиться в дом престарелых.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге каменщик из Узбекистана изнасиловал студентку из Китая.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
происшествие
женщина
изнасилование