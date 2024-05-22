В Подмосковье бывший полицейский изнасиловал 72-летнюю пенсионерку

В Подмосковье уроженец Таджикистана изнасиловал овдовевшую 72-летнюю пенсионерку. Выяснилось, что на родине мужчина 10 лет работал в полиции.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

39-летний мужчина познакомился с пенсионеркой в Пущине, подрабатывая разнорабочим. Они стали общаться, знакомый заходил в гости.

В один из визитов мужчина заявил об отсутствии личной жизни. Пенсионерка посоветовала ему познакомиться с девушкой. Но тот заявил, что любит женщин постарше, и взяв нож, под угрозой расправы изнасиловал знакомую, после чего ушел.

Пенсионерка обратилась в полицию, мужчину задержали. Он сознался в преступлении, возбуждено уголовное дело. При этом после изнасилования он успел устроиться в дом престарелых.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге каменщик из Узбекистана изнасиловал студентку из Китая.