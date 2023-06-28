В Петербурге мать сообщила об изнасиловании 12-летнего сына подростком в парке

В Санкт-Петербурге мать 12-летнего школьника обратилась в полицию и заявила, что ее сына изнасиловал 12-летний подросток в парке у улицы Передовиков. Об этом сообщает издание «Невские новости».

По информации источника, женщина рассказала, что ее ребенок отправился на прогулку вместе со своим знакомым. Однако в какой-то момент их встречи школьник напал на приятеля и совершил в отношении него действия сексуального характера.

После случившегося пострадавший признался маме, и она уже обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Теперь проводится проверка всех обстоятельств и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина обвинила мужа в развращении 12-летней дочери. По словам женщины, супруг на протяжении двух лет приставал к их ребенку.

Также недавно появились новые подробности по делу о педофилии в Екатеринбурге. Следствию удалось выяснить, что подозреваемый в изнасиловании детей, знакомился с жертвами в библиотеке. Там он изучал книги о педагогике для написания собственного пособия для воспитания несовершеннолетних.