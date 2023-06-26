В Санкт-Петербурге женщина обвинила супруга в развращении 12-летней дочери. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, 24 июня местная жительница обратилась за помощью к правоохранительным органам. Тогда она заявила, что ее 35-летней супруг осуществлял насильственные действия сексуального характера по отношению к их общей наследнице. Также женщина уточнила, что подобная ситуация длилась два года.

Узнав об этом, сотрудники полиции задержали мужчину и возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге задержали местного жителя за секс с 15-летней девушкой на лестничной площадке. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Приозерске 57-летнего пенсионера заподозрили в приставаниях к собственной внучке.