В Челябинской области ребенок отравился ядовитым газом в бассейне

В городе Чебаркуль Челябинской области в помещении бассейна «Олимпия» произошел выброс хлора. В результате пострадал ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.

По данным Ura.ru, инцидент произошел в подвале во время смешивания реагентов для чистки бассейна. В результате пары ядовитого газа заполнили помещение, где находились люди.

Сотрудники бассейна эвакуировали посетителей и закрыли здание на вход. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас с ним все хорошо.

Инцидент также прокомментировала мэр Чебаркуля Светлана Виноградова, она пообещала, что виновные в случившемся будут установлены и понесут наказание. В настоящее время проводится проверка, которая будет завершена в ближайшие дни.

«Виновные будут выявлены и понесут административное наказание», — сказала градоначальница.

Она также добавила, что сейчас бассейн продолжает работать согласно графику. Вода в нем чистая и безопасная.

Ранее мы писали, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров Сергиева Посада. Трое детей попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора. При этом семилетняя школьница оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.