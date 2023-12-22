В Петербурге мать обвинила врача-педиатра в развращении дочери в медкабинете

В Санкт-Петербурге разыскивают врача-педиатра, которого местная жительница обвинила в развращении несовершеннолетней дочери. По словам женщины, медик приставал к 16-летней девочке в своем медицинском кабинете. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 21 декабря в полицию обратилась 48-летняя россиянка. Она рассказала, что ее дочь домогался педиатр, притом, что ей еще нет 18 лет. Мать также призналась, что преступные действия были совершены еще 13 ноября, но известно о них стало только сейчас.

После полученной информации от петербурженки сотрудники правоохранительных органов попытались побеседовать с медиком, но им это не удалось. Сейчас его ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Сахалине два восьмиклассника надругались над третьеклассником. Произошло это во время вечеринки. Предположительно, подростки угрожали ребенку, что закроют его на балконе. После случившегося мальчик обо всем рассказал родителям.

Также недавно в Петербурге задержали иностранного студента, который развращал детей. Он отправлял несовершеннолетним девочкам свои интимные фото.