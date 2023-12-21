Угрожали закрыть на балконе: подростки надругались над третьеклассником на Сахалине

17 декабря на Сахалине два восьмиклассника надругались над третьеклассником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Долинске. Школьники решили устроить вечеринку. В квартире собрались два восьмиклассника и мальчик помладше, из третьего класса. В какой-то момент старшие товарищи решили поиздеваться над младшим. В итоге они надругались над ребенком, угрожая закрыть его на балконе.

После случившегося мальчик вернулся домой и все рассказал родителям. Полиция задержала школьников, надругавшихся над ребенком. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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