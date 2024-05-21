В Петербурге из Невы достали тело мужчины с буксировочным крюком на шее

В Санкт-Петербурге из реки Невы выловили труп мужчины. На шее у него был буксировочный крюк. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику, тело было найдено 20 мая неподалеку от моста Александра Невского. Заметили его прохожие. Они рассказали, что просто увидели, как по реке плыл мертвый человек.

Мужчину извлекли из воды. Оказалось, что он был одет во все черное. Однако его личность пока неизвестна. Она устанавливается. На данный момент тело было направлено на экспертизы для установления причины смерти. Обстоятельства кончины человека выясняются.

Ранее в Молдавии спасли заживо закопанного 62-летнего мужчину. Он пробыл в могиле четыре дня и был ранен в шею.

Также недавно в Красноярском крае женщина избила 12-летнюю подругу дочери из-за потерянной электронной сигареты. Девочку после случившегося пришлось госпитализировать и оперировать несколько часов.