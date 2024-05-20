В Молдавии спустя четыре дня спасли заживо закопанного мужчину. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Молдавские правоохранители случайно нашли мужчину, закопанного под землей, когда исследовали дом пожилой женщины, которую убили за несколько дней до этого.

Во время осмотра полицейские услышали приглушенные крики о помощи — оказалось, что они доносятся из-под земли. Спустя некоторое время они вырыли нишу в земле, в которой находился 62-летний мужчина. Он был ранен в шею.

Пострадавший рассказал, что находился в плену четыре дня. Все произошло после ссоры с родственником во время распития спиртных напитков. Юноша схватил нож и ударил им в шею мужчину, а после этого заживо закопал. Полицейские предполагают, что молодой человек также причастен к убийству женщины.

Спасенный мужчина проходит лечение в больнице.

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