В Петербурге иностранцы устроили перестрелку, не поделив дорогу

Таксисты-мигранты не поделили дорогу и открыли стрельбу в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, на Садовой улице в Северной столице двое молодых таксистов не смогли разъехаться, вследствие чего вступили в словесный конфликт. В какой-то момент один из иностранцев схватил похожий на пистолет предмет, выстрелил в сторону оппонента и уехал.

Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Оружие у стрелка изъяли, автомобиль отправили на штрафстоянку, сам мужчина был доставлен в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что оба таксиста являются приезжими и получили гражданство РФ на упрощенном основании. Стрелявшему 22 года, а пострадавший — на два года младше.

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