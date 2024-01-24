Российский школьник едва не задушил одноклассницу из-за нежелания сидеть с ней

В Москве третьеклассник чуть не задушил одноклассницу из-за нежелания сидеть с ней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне утром в одной из столичных школ. В ходе первого урока девочка подсела к сверстнику за парту, попросив посидеть с ним весь день. Школьник не оценил подобную просьбу, и когда одноклассница ушла за водой, он схватил ее вещи и положил к мусорному ведру. Вернувшись в класс, несовершеннолетняя переложила вещи обратно на парту.

Другие дети поинтересовались у мальчика, для чего он так поступает. Он объяснил, что не желает сидеть с кем-то за одной партой.

Во время урока физкультуры младшеклассник подошел к сверстнице и поставил перед фактом: или она уходит с его места, или он начнет ее душить. Одноклассница проигнорировала просьбу пересаживаться за другую парту, заверив его, что это всего на один день. Тогда мальчик подошел к школьнице со спины и схватил двумя руками за шею. Позже он заявил, что это была шутка.

Пострадавшую госпитализировали в сопровождении мамы, а в деталях случившегося решили разобраться в отделе полиции по делам несовершеннолетних. В настоящий момент организована проверка.

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