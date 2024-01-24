В Москве соискатель изнасиловал иностранного повара

Повар из Таджикистана стал жертвой изнасилования в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, мигрант опубликовал в мессенджере пост с вакансией повара в кафе, где он работает. 23 января на собеседование пришел неизвестный мужчина. Потенциальные коллеги встретились рядом с одним из домов на улице Братиславской, после чего кандидат завел иностранца в подъезд, где пригрозил ножом, изнасиловал, украл смартфон и скрылся в неизвестном направлении. Перед этим злоумышленник также нанес автору объявления о работе удар в спину ножом.

Позднее пострадавшему оказали медицинскую помощь, он написал заявление в полицию. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали ЧП.

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