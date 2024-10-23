В Петербурге эскалатор зажевал и раздробил пальцы четырехлетнему ребенку

В Санкт-Петербурге в больницу доставили четырехлетнего ребенка с раздробленной рукой. Мальчик пострадал в метро, когда ехал на эскалаторе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, детсадовец был на станции «Площадь Восстания» вместе с родителями поздно ночью. Рука ребенка попала в подъемный механизм эскалатора, из-за чего ее «зажевало». Отмечается, что у него оказались переломаны пальцы.

После случившегося мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другие подробности пока не раскрываются. К слову, в сентябре один из эскалаторов на станции «Площадь Восстания» закрыли на ремонт.

Ранее на Ямале в школе произошла стрельба. Один из учеников принес в учебное заведение пневматический пистолет и напал на одноклассников в туалете. Один из подростков пострадал, его ранило в ногу.

Также недавно в Москве обокрали героя мема «Борщ с капустой» Никиту Литвинкова. Мужчина лишился банковской карты, когда играл на аккордеоне на ВДНХ.