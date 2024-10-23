В школе на Ямале произошла стрельба: подросток напал на одноклассников в туалете

В одной из школ на Ямале ученик принес с собой пневматическое оружие и напал на одноклассников. Один из подростков пострадал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 22 октября школьник пришел на занятия с оружием и спокойно прошел через охрану, так как рамки-металлодетекторы на него не сработали. Дождавшись перемены, мальчик направился в туалет, где достал пистолет и выстрелил в других детей. Одного из учеников он ранил в ногу.

Жизни пострадавшего подростка сейчас ничего не угрожает. Ему оказали помощь на месте. А со стрелявшим школьником начали работу полицейские. Известно, что он уже стоял на профилактическом учете.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов решили провести беседы с детьми в школах.

Ранее в Екатеринбурге подростку сломали позвоночник во время драки. Другой школьник кинул его через плечо, и он ударился спиной и головой об пол.