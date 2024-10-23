Пока он играл на аккордеоне: героя мема «Борщ с капустой» Никиту Литвинкова обокрали на ВДНХ

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи банковской карты у Никиты Литвинкова, известного по мему «Борщ с капустой». В это время мужчина играл на аккордеоне и не заметил, как было совершено преступление, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, Никита расположился у входа в музей Космонавтики на ВДНХ и начал играть. Спустя некоторое время музыкант увидел, как с его банковской карты списываются средства. При этом ее у себя Литвинков не обнаружил.

После этого Никита обратился за помощью к стражам порядка. В беседе с ними он заявил, что видел карту, когда оплачивал проезд, затем она исчезла. На данный момент сумма ущерба составляет 7177 рублей.

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