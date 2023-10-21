В Петербурге девочка выпила растворитель на уроке по рисованию и попала в больницу
В Петербурге девочка получила отравление растворителем на уроке по рисованию.
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В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка была экстренно госпитализирована после занятий в кружке по рисованию. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпил растворитель.
По данным РЕН ТВ, девочка почувствовала себя плохо, и преподаватели, узнав о случившемся, сразу же вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики госпитализировали девочку. У нее диагностировали отравление нефтепродуктами. В настоящее время ребенок находится в хирургическом отделении больницы в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
Ранее мы писали, что жительница Санкт-Петербурга перепутала лекарства и случайно напоила заболевшего сына йодом вместо сиропа от кашля. Школьнику потребовалась срочная помощь. Приехавшие медики госпитализировали 11-летнего мальчика. В ходе обследования у него диагностировали ожог пищевода. Сейчас с ребенком все хорошо.
Также в городе Чебаркуль Челябинской области в помещении бассейна «Олимпия» произошел выброс хлора. В результате пострадал ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.