В Петербурге девочка выпила растворитель на уроке по рисованию и попала в больницу

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка была экстренно госпитализирована после занятий в кружке по рисованию. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпил растворитель.

По данным РЕН ТВ, девочка почувствовала себя плохо, и преподаватели, узнав о случившемся, сразу же вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали девочку. У нее диагностировали отравление нефтепродуктами. В настоящее время ребенок находится в хирургическом отделении больницы в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали, что жительница Санкт-Петербурга перепутала лекарства и случайно напоила заболевшего сына йодом вместо сиропа от кашля. Школьнику потребовалась срочная помощь. Приехавшие медики госпитализировали 11-летнего мальчика. В ходе обследования у него диагностировали ожог пищевода. Сейчас с ребенком все хорошо.

Также в городе Чебаркуль Челябинской области в помещении бассейна «Олимпия» произошел выброс хлора. В результате пострадал ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.