В Петербурге девочка сломала челюсть, врезавшись в стену на тренировке в школе

В Санкт-Петербурге 7-летняя девочка сломала челюсть, врезавшись в стену на тренировке в школе. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавшая получила многочисленные травмы, врезавшись в стену в школьном спортзале. Ребенка доставили в больницу с закрытым переломом челюсти и костей предплечья. После оказания медицинской помощи школьницу отпустили домой в состоянии средней степени тяжести.

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