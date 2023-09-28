В Дмитрове подросток с силой захлопнул дверь в школе и оторвал ученику палец

В Дмитрове ученику пятого класса оторвало палец в школе. Это случилось, когда старшеклассник с силой захлопнул дверь.

Подробности сообщил Telegram-канал «Это Дмитров, детка!».

По информации источника, в школе произошел конфликт между старшеклассниками и учеником пятого класса. Взрослые школьники хотели затащить мальчика в класс, но он уперся пальцами в дверную коробку.

Тогда старшеклассник захлопнул дверь, и ребенку оторвало конечность. Он находится в больнице. Врачам не удалось пришить фалангу, пострадавшему планируют сделать протез.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Санкт-Петербурга женщина прищемила руку малыша дверью в туалете. В результате мальчику оторвало два пальца. Женщина после случившегося отправилась за покупками. Мальчика отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.