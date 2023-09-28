11 человек госпитализированы: семиклассник распылил перцовый баллончик в школе

Медики оказывают необходимую помощь 11 человекам, которые пострадали в результате использования перцового баллончика в одной из школ Кисляковской станицы Краснодарского края. Газ в учебном учреждении распылил ученик седьмого класса, передает РЕН ТВ.

По данным стражей порядка, школьник использовал перцовый баллончик на первом этаже во время перемены. В итоге из учебного учреждения пришлось эвакуировать 320 человек. Кроме того, в результате инцидента пострадали 11 человек. В настоящий момент им оказывается необходимая помощь. Почти у всех госпитализированных зафиксированы тошнота и кашель. Занятия в школе временно прекращены.

По данным СМИ, несовершеннолетний приобрел опасный предмет на одном из маркетплейсов. На использование перцового баллончика семиклассник решился из хулиганских побуждений.

Ранее в Краснодаре произошел похожий случай. Подросток распылил перцовый баллончик в лицо двухлетней девочке и сбежал.