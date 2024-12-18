В Петербурге 6-летний ребенок укусил внутреннюю часть щеки и попал в реанимацию

В Петербурге шестилетний мальчик оказался в реанимации после того, как случайно укусил себя за внутреннюю часть щеки. Подробности узнал Telegram-канал Mash на Мойке.

Источник сообщил, что ребенка забрали в больницу прямо из детского сада. По словам воспитателей, мальчик спокойно играл, но в какой-то момент случайно прикусил слизистую. Открылось кровотечение. Причем настолько сильное, что его не смогли остановить, поэтому было решено вызвать скорую помощь.

Малыша забрали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него шок второй степени.

Ранее в Зеленограде 12-летний школьник семь лет проходил с наушником в носу. Сообщалось, что он страдал от гайморита. А при обследовании медики заметили образование, покрытое желтыми корками.

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