Во Владимире неадекватные родители вытащили раздетого годовалого сына на мороз

Во Владимире 22-летняя мать и 27-летний отец вытащили раздетого годовалого сына на мороз. Пара вела себя неадекватно и, скорее всего, была под действием веществ.

Об инциденте сообщает Telegram-канал «Сапа».

Источник приводит кадры, как пара сначала странно ведет себя в лифте, а затем выходит во двор. В лифте девушка держала ребенка и гримасничала, а мужчина без рубашки пытался обнять и приподнять их.

Видно, что на ребенке домашние кофта и штаны – ни носков, ни головного убора, ни верхней одежды на малыше не было. Выйдя на улицу, мать с ребенком упали, отец подхватил малыша и сел на ограду.

На вызов соседей приехала полиция. Неадекватных родителей задержали, они находятся в больнице. Ребенка отобрали, он также под наблюдением медиков.

Соседи утверждают, что мужчина пугал весь подъезд, а дети боялись идти в школу, когда тот был под наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске двухлетний ребенок сбежал из детского сада в мороз. Мальчик был без верхней одежды.