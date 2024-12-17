Российский школьник носил наушник в носу в течение семи лет

В Зеленограде школьник в течение семи лет носил наушник в носу. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, 12-летний мальчик страдал гайморитом, а окружающие рассказывали о плохом запахе из пазух. Несовершеннолетний поступил с жалобами в детский центр государственной клинической больницы имени М.П.Кончаловского. Медики нашли у него в носу некое образование, которое было покрыто желтыми корками.

Специалисты предположили, что школьник в раннем возрасте допустил попадание инородного тела в органы дыхания.

Юному пациенту провели эндоскопическую операцию. Врачи смогли извлечь из организма силиконовую насадку для наушника, которая и была причиной недомоганий.

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