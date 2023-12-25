В Петербурге 50-летний мужчина оказался в больнице после корпоратива

В Санкт-Петербурге местный житель был госпитализирован с травмой головы после новогоднего корпоратива. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, пострадавший работает замом по производству в одной из петербургских фирм. Гражданская жена россиянина заявила, что у мужчины был корпоратив на работе. После праздника петербуржец оказался в нейрохирургическом отделении больницы.

При этом, что именно случилось на корпоративе, мужчина не может вспомнить, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Его выписали, а накануне дома он вновь почувствовал недомогание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта с товарищем в автобусе.

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