Житель Санкт-Петербурга получил удар ножом во время поездки на автобусе

В Санкт-Петербурге местный житель получил ножевое ранение в ходе конфликта с товарищем в автобусе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 24 декабря. Как признался один из пассажиров, на остановке «Станция метро "Купчино» в автобус зашли двое мужчин, находящихся в нетрезвом состоянии, в ходе поездки между ними возникла ссора, вследствие чего завязалась драка. В результате один из петербуржцев ударил другого ножом в шею. После этого оба участника конфликта вышли на автобусной остановке на улице Будапештской и скрылись.

Водитель автобуса сообщил о произошедшем правоохранителям, через некоторое время пострадавшего нашли. Неравнодушные прохожие заявили в экстренные службы, что у дома на проспекте Славы лежит мужчина, у которого из шеи идет кровь. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Вдобавок у россиянина оказалась пораненной кисть.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Другие подробности ЧП в настоящий момент выясняются.

Ранее мы писали, что житель Подмосковья убил мать, чтобы ему досталась доля квартиры.