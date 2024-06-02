В Петербурге 21-летний парень совратил 12-летнего подростка в День защиты детей

В Санкт-Петербурге 21-летний парень совратил 12-летнего подростка. Инцидент произошел в 1 июня, в День защиты детей.

Парень находился с мальчиком в квартире на улице Смолячкова и совершил в отношении него развратные действия, пишет 78.ru.

О случившемся полиции рассказала мать подростка. Подозреваемого задержали — в отношении него составили административный протокол. Молодого человека поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выясняется, как мальчик оказался в квартире молодого человека.

Ранее в Архангельской области местный житель на протяжении семи лет совращал свою внучку – ученицу седьмого класса.

Также мы писали, что рабочий строительной компании совратил 13-летнюю школьницу во дворе в Санкт-Петербурге.