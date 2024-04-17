Пожилой россиянин на протяжении семи лет совращал свою внучку

В Архангельской области местный житель на протяжении семи лет совращал свою внучку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, мужчина совершал преступления в период с 2015 по 2022 годы. Помимо своей внучки, злоумышленник в это же время совратил еще одну девочку – ученицу седьмого класса.

В настоящий момент педофил задержан сотрудниками полиции. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». При этом сам пенсионер отказался признавать свою вину.

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