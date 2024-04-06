«Средь бела дня»: рабочий строительной компании совратил 13-летнюю школьницу во дворе
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В Санкт-Петербурге 36-летнего рабочего строительной компании подозревают в совращении 13-летней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам инсайдера, все произошло 2 апреля «средь бела дня». 36-летний рабочий совратил школьницу прямо во дворе.
«Мама девочки в тот же день обратилась в полицию», – передает источник.
Стражи правопорядка уже задержали мужчину. Следователи возбудили против гражданина уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. На данный момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
Похожий случай произошел в Пензе. Преподаватель информатики совратил ученицу восьмого класса в школьной лаборантской. Девушка рассказала об этом не сразу, а только, когда мужчину поймали за отправлением фотографий в обнаженном виде несовершеннолетним.
Ранее мы писали, что ссора у детского сада в Екатеринбурге закончилась стрельбой. Отмечается, что в результате конфликта одного мужчину доставили в больницу.