В Петербурге 20-летний пациент частной клиники умер во время удаления миндалин

В Петербурге умер пациент частной клиники. 20-летнему гражданину Азербайджана провели операцию по удалению миндалин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, мужчина пришел на плановый прием к медикам вместе с родственниками. Ему было назначено хирургическое вмешательства, во время которого, предварительно, его состояние ухудшилось. Пациент скончался.

Причина смерти азербайджанца пока неизвестна. После случившегося ГСУ СКР по Петербургу организовало проверку. Правоохранительные органы допрашивают персонал частной клиники на Дунайском и выясняют все обстоятельства ухода из жизни мужчины.

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