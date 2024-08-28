В Подмосковье 9-летнему мальчику прострелили руку на футбольном поле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

9-летний ребенок играл в мяч на футбольном поле во дворе школы. Во время игры в мальчика выстрелили из пневматики из соседнего дома. Пуля прошла на вылет.

По информации источника, мать пострадавшего школьника направилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут стрелка.

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