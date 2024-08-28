Российский подросток вдохнул газ из шаров и умер

В Москве 15-летний фанат Mellstroy попробовал шары с газом после нового интервью треш-стримера, и через пару часов он умер в больнице. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, девятиклассник упал в обморок во дворе на Волгоградском проспекте. Оказавшиеся рядом сотрудники полиции пытались привести школьника в чувство, после чего вызвали скорую помощь. Врачи подключили юношу к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем его положили в реанимацию с отеком мозга и в крайне тяжелом состоянии.

Уточняется, что медики пытались спасти девятиклассника на протяжении четырех часов, однако он умер, не приходя в сознание.

Друзья скончавшегося рассказали, что незадолго до ЧП девятиклассник посмотрел новое интервью Mellstroy, в котором тот подробно рассказывал об «увлечении шариками с газом», и под впечатлением от услышанного юный москвич решил тоже попробовать.

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