В Петербурге 17-летний подросток выстрелил в лицо подруге из пистолета

5 августа в Санкт-Петербурге 17-летний подросток случайно выстрелил в лицо подруге из пневматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пояснил собеседник телеканала, молодой человек находился в пункте выдачи заказов, проверял пистолет и случайно выстрелил в 16-летнюю девушку.

Пострадавшую госпитализировали в средней степени тяжести.

Правоохранители задержали юношу на месте происшествия.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что в отношении подростка возбудили уголовное дело о хулиганстве. Его заключили под стражу.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пистолета в девочку на детской площадке. Все произошло возле дома по улице Веры Слуцкой в районе Колпино.

Ранее выяснились подробности стрельбы по самокатчикам, которая произошла 4 августа в Москве. Подробнее читайте здесь.