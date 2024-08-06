В Петербурге 17-летний подросток выстрелил в лицо подруге из пистолета
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5 августа в Санкт-Петербурге 17-летний подросток случайно выстрелил в лицо подруге из пневматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как пояснил собеседник телеканала, молодой человек находился в пункте выдачи заказов, проверял пистолет и случайно выстрелил в 16-летнюю девушку.
Пострадавшую госпитализировали в средней степени тяжести.
Правоохранители задержали юношу на месте происшествия.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что в отношении подростка возбудили уголовное дело о хулиганстве. Его заключили под стражу.
До этого в Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пистолета в девочку на детской площадке. Все произошло возле дома по улице Веры Слуцкой в районе Колпино.
Ранее выяснились подробности стрельбы по самокатчикам, которая произошла 4 августа в Москве. Подробнее читайте здесь.