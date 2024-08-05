«Обычно с собой пистолет не носил, хранил дома»: выяснились причины стрельбы по самокатчикам в Москве

Выяснились подробности стрельбы по самокатчикам, которая произошла 4 августа в Москве. В беседе с mk.ru супруга мужчины, расстрелявшего друзей, раскрыла его мотивы.

По информации издания, четверо друзей, среди которых был 21-летний футболист медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи и его друг — коллега из Нагатинской футбольной лиги, ехали на самокатах по 2-ому Верхнему Михайловскому проезду. Навстречу им шла компания мужчин (41, 35 и 36 лет) с 37-летней женщиной.

Как утверждает жена обвиняемого, один из самокатчиков на тротуаре переехал ногу 41-летнему москвичу и поехал дальше, не извинившись. Произошел конфликт, который закончился стрельбой.

«Супруг окликнул молодежь. Один из молодых людей развернулся и пошел в нашу сторону. <…> Мой муж со знакомым попытался обсудить ситуацию. Самокатчики достали телефон и начали снимать. Конфликт разгорался. Потом мой супруг достал пистолет, чтобы припугнуть наглецов», — рассказала женщина.

Жена стрелявшего подчеркнула, что пистолет был пневматическим, и муж обычно не носил его с собой.

«Это пневматическое оружие, на него разрешение не нужно. <…> Обычно с собой пистолет не носил, хранил дома. Сейчас муж задержан, он дает показания в отделении полиции», — заявила собеседница издания.

В результате стрельбы пострадали Николай Бозаджи (пуля попала в область спины) и его друг-футболист. В настоящее время жизни молодых людей ничего не угрожает.

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