В Петербурге неизвестный выстрелил из пистолета в девочку на детской площадке

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке. Инцидент произошел возле дома по улице Веры Слуцкой в районе Колпино.

Как пишет mk.ru, в этот момент во дворе находилась 10-летняя девочка. По словам очевидцев, мужчина направил пистолет в ее сторону.

Родители самостоятельно отвезли пострадавшего ребенка в травмпункт. В ходе осмотра врачи диагностировали у школьницы «ушибленную рану мягких тканей грудной клетки». К счастью, коспитализация не потребовалась, ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на детской площадке металлический шарик и запросили запись с камеры наблюдения, установленной на доме.

В настоящий момент идет доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный выстрелил в 14-летнего школьника в деревне Разметелево Ленинградской области. Пуля от пневматического оружия застряла в ноге школьника.