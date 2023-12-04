В Петербурге 16-летний студент попал в реанимацию после фотосессии на крыше

В Санкт-Петербурге 16-летний студент колледжа решил сделать эффектные фотографии на крыше лофт-проекта «Этажи» и оказался в реанимации. Молодой человек перелез через ограждение террасы, поскользнулся и сорвался с высоты.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», прибывшие на место происшествия медики госпитализировали студента. В больнице у него диагностировали перелом позвоночника, ушибы легких, печени и поджелудочной.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее мы писали, что в Москве на годовалую девочку и ее мать упало окно с 21 этажа весом 10 килограммов. Им повезло, что стекло и рама свалились не ребром, а плашмя. Пострадавших госпитализировали.

Также сообщалось, что жительница Екатеринбурга получила серьезную травму при выходе из супермаркета. Женщина упала и сломала три позвонка. Ступеньки, по которым спускалась пострадавшая, не были ни чем посыпаны.