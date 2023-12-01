В Москве на годовалую девочку упало окно с 21 этажа

В Москве на годовалую девочку и ее мать упало окно с 21 этажа весом 10 кг. Им повезло, что стекло и рама свалились не ребром, а плашмя.

Подробности инцидента приводит сайт mk.ru.

Происшествие случилось 30 ноября около 17 часов у дома на улице Герасима Кудрина. Женщина вышла на прогулку с коляской, усаживала в нее дочь.

В этот момент на них упало окно. Основной удар пришелся на женщину, однако ребенок тоже тяжело пострадал, девочка находится в реанимации.

В квартире, из которой выпало окно, в тот момент находилась 10-летняя девочка. Она была напугана случившимся и не сразу открыла дверь прибывшим на место специалистам.

По факту происшествия начата проверка. Основная версия – несчастный случай. Остались вопросы к качеству монтажа окон при застройке. Дом, где случилось ЧП, был построен в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 21-летняя девушка выглянула в окно и получила пулю в глаз. Достать инородное тело оказалось невозможно.