Упала и скатилась вниз: женщина сломала позвоночник при выходе из супермаркета

Жительница Екатеринбурга получила серьезную травму при выходе из супермаркета. Женщина упала и сломала три позвонка. Ступеньки, по которым спускалась пострадавшая, не были ни чем посыпаны, передает E1.ru.

Сын пострадавшей екатеринбурженки рассказал о случившемся журналистам. По его словам, инцидента произошел 3 ноября у магазина на Санаторной улице. Женщина выходила из супермаркета и спускалась по ступенькам. В какой-то момент она поскользнулась, упала и скатилась вниз. После того как горожанке помогли подняться, она отправилась в больницу. При первом обследовании у пострадавшей не нашли ничего серьезно. Лишь на второй раз, когда екатеринбурженка снова обратилась из-за болей в спине, стало известно, что у нее сломаны три позвонка.

Жители Екатеринбурга и прежде падали возле этого магазина. Только после последнего случая администрация супермаркета приняла меры и теперь ступеньки посыпают солью.

Ранее в Екатеринбурге местная жительница умерла при загадочных обстоятельствах. Она вышла из машины, потеряла сознание и умерла.